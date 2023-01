Pabllo Vittar divulga capa e tracklist de seu quinto álbum de estúdio

A artista Pabllo Vittar, 25, divulgou nesta segunda-feira (30) a lista das músicas que estarão presentes em seu quinto álbum de estúdio, nomeado "NOITADA".





O disco, que estreia dia 8 de fevereiro em todas as plataformas digitais, contará com 11 faixas, sendo seis delas com outros artistas. A cantora Anitta aparece em duas músicas, sendo elas "Balinha de Coração" e "Calma Amiga", a segunda contando também com a participação de DJ RaMeMes.

Publicidade

Publicidade





Leia também: Cantora Lisa, do grupo de k-pop Blackpink, posta foto com Neymar no Instagram.





Outras parcerias no disco são Glória Groove, na já conhecida "Ameianoite", Mc Carol, na também já conhecida "Descontrolada", O Kannalha, em "Penetra", além de Mc Tchelinho e DJ Tonias em "Apetitosa".

Publicidade





Quando questionada, durante uma entrevista ao UOL, sobre a sonoridade de suas canções com Anitta, Pabllo falou que serão "Anti-Sua Cara", música lançada por ambas em parceria com Major Lazer em 2017: "A gente não quer fazer nada que se compare a 'Sua Cara', até porque foi um marco, não tem como chegar ali perto de novo", afirmou a cantora.





Confira o anúncio e a reação dos fãs: