Ex-integrantes de Rebelde se reencontram em casamento de Maite Perroni

Sucesso dos anos 2000, os ex-RBDs Anahí, Christian Chávez e Christopher Uckermann se reencontraram no casamento da colega de novela e de banda, Maite Perroni, que trocou alianças com o produtor de TV Andrés Tovar neste domingo (9).

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, os ídolos aproveitaram para relembrar hits antigos do RBD com direito à performance ao vivo durante a festa. Anahí apresentou a música 'Sálvame', e os quatro integrantes tiveram um momento muito emocionante enquanto a música-tema da novela tocava.

A atriz Angelique Boyer, uma das melhores amigas de Anahí e interprete da personagem Vick na novela, também marcou presença na cerimônia. "Quando parece que não passou um dia e os corações voltam a brilhar do mesmo lugar. Minha linda menina! Amo você com meu coração. Clube da Mia!”, escreveu a cantora em uma foto publicada com Angelique.

Dulce Maria, intérprete de Roberta, e Alfonso Herrera, que fazia o papel de Miguel, não estavam presentes, mas fizeram postagens em homenagem à nova fase da vida de Maite.

A novela foi exibida de 2004 a 2006 e a banda 'RBD' durou até meados de 2009, vendendo milhões de discos e lotando estádios ao redor do mundo.





Confira alguns vídeos:

