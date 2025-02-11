Show de Shakira no Rio de Janeiro será monitorado por drones e câmeras

O show de Shakira no Rio de Janeiro vai contar com um esquema de segurança com dois drones e 43 câmeras para monitorar a região do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, onde a cantora colombiana se apresenta nesta terça-feira (11).



O espetáculo abre a turnê "Las Mujeres Ya No Lloran", disco vencedor do Grammy de melhor álbum pop latino.

As câmeras serão distribuídas nas ruas ao redor do estádio e em vias próximas, enquanto os drones sobrevoarão a área para dar uma visão mais ampla e agilizar a fiscalização.



A operação montada pela prefeitura será acompanhada por uma bancada especial de 15 operadores, além de representantes da CET-Rio, Guarda Municipal, Secretaria de Ordem Pública e outras autoridades.

No entorno do Engenhão, a segurança será reforçada com 260 agentes da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal.



A circulação de veículos será restrita, com interdições e desvios, especialmente para quem não for morador da região. Somente os veículos de moradores poderão acessar as ruas próximas ao estádio, desde que apresentem comprovante de residência. As interdições terão início às 14h de terça e permanecerão até 1h do dia seguinte.

O estacionamento também será proibido em diversas vias, incluindo algumas áreas onde a proibição não é permanente.



A recomendação das autoridades é que o público use o transporte público, com destaque para o trem, que terá esquemas especiais. Painéis de mensagens variáveis irão orientar motoristas sobre bloqueios e rotas alternativas.

O evento acontecerá no mesmo local onde Taylor Swift se apresentou em novembro de 2023, show que ficou marcado pela morte da fã Ana Benevides, de 23 anos, em meio a uma onda de calor extremo.



Além de beber bastante água, a recomendação aos fãs é evitar exposição ao sol, optar por roupas leves e ficarem atentos aos sinais de desidratação.

Nesta segunda (10), Shakira postou em uma rede social que estava voltando de um ensaio no estádio por volta das 6h. "Agora vamos dormir umas horinhas e depois trabalhar à noite para preparar tudo para o show", disse.



A cantora colombiana desembarcou na sexta-feira (7) no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, e foi recebida por centenas de fãs.

Os equipamentos da equipe de Shakira chegaram antes, na terça, pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. São cerca de 50 toneladas de aparelhos, instrumentos e itens de cenografia distribuídos em 20 paletes dos materiais.



Além do Rio, a artista se apresentará em São Paulo, na quinta-feira (13).





