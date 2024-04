Slipknot confirma Eloy Casagrande, ex-Sepultura, como seu novo baterista

O Slipknot confirmou nesta terça-feira (30) os rumores a respeito de seu novo baterista. Quem assume o posto é Eloy Casagrande, que saiu abruptamente do Sepultura em fevereiro, dias antes da banda começar os shows da sua turnê de despedida.



Casagrande está marcado numa foto que o Slipknot postou em seu Instagram, vestindo os figurinos de macacão vermelho da época do primeiro disco da banda, de 1999. Este ano, o grupo americano de música pesada, um dos principais do século 21, completa 25 anos.

Na semana passada, Casagrande fez a primeira apresentação com a banda, num bar para não mais que 400 pessoas no interior da Califórnia. Os fãs identificaram o baterista pelas tatuagens nos braços, já que todos os músicos do Slipknot tocam mascarados.



Casagrande fez seu nome com o Sepultura e hoje é tido como um dos principais bateristas do metal. Ele substitui Jay Weinberg, que saiu do Slipknot em novembro do ano passado.



O show de 25 anos de carreira do Slipknot chegará ao Brasil em outubro, na segunda edição do Knotfest, um festival de heavy metal promovido pelo grupo e que acontecerá no Allianz Parque, em São Paulo.