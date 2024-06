TRU lança 'Você me leva pro céu' nesta sexta-feira em Londrina

Já está no ar o clipe de "Você me leva pro céu", a primeira canção lançada de TRU, nesta sexta-feira (31), em Londrina. Mas, quem é TRU? O cantor Tiago Bento, mais conhecido como "Tiaguera" e "TRU", é fundador de vários projetos musicais. São mais de 20 anos de caminhada na música.





TRU explicou aos seus seguidores nas redes sociais que TRU veio da gíria paulistana que rolava na roda quando era moleque. "Tru de 'Truta', que se refere a amigo, irmão, parceiro." "Quando lancei, há alguns anos atrás, minha marca de roupa com nome de TRU, o conceito se referia a Tru, de truta, e de "True", verdade. Aí defini a marca como TRU, os amigos que são de verdade", apresentou.

Tiaguera contou que desde que se mudou para Londrina já tinha o hábito de chamar seus amigos de TRU, para todo lado. E, com o tempo, foi sendo chamado de volta, como um apelido. Pensando em seu novo momento da carreira, o cantor contou que uma voz soprou ao seu ouvido que seria uma energia boa e renovada assinar como TRU, ao invés de Tiaguera, nome usado artisticamente.





TRU é nascido e criado no coração de São Paulo e estampa a verdadeira essência do "truta" paulistano com seu estilo irreverente: carismático, sotaque em sua potência vocal e um quê de marra. TRU tem referências variadas, do reggae ao sampa, misturando RAP e até funk em seu repertório. Rael, Emicida, Criolo e Vitão são alguns dos nomes utilizados como referências.

Confira o clipe de "Você me leva pro céu":