No Big Brother colombiano, marido traído entra na casa e termina com esposa

O ator Alejandro Estrada anunciou o divórcio com a esposa, Nataly Umaña, ao vivo, após ela se relacionar com um brother na versão colombiana do Big Brother.

Alejandro e Nataly eram casados por 12 anos. No entanto, ao entrar no La Casa de Los Famosos, uma espécie de Big Brother na Colômbia, ela começou a se relacionar com Miguel Melfi.

Alejandro foi convidado pela produção do programa a entrar na casa. Os participantes se surpreenderam com a presença do ator no reality.



O ator se dirigiu a esposa e fez um discurso anunciando o divórcio.





"Te digo do fundo do meu coração que sempre em nós. Mas me surpreendeu o que fez na frente das câmeras, dizendo que a nossa relação ia muito mal. Porque é algo que poderia ser falado em privado antes ou depois. Retiro as promessas que fiz. Mas não retiro os bons desejos para ti. Obrigado por tudo. Seja feliz, seja muito feliz", disse o ator, enquanto a ex-mulher chorava.