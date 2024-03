Mais próximo de Lula, SBT grava entrevista com presidente para estreia de César Filho

O SBT gravou nesta segunda-feira (11) uma entrevista com presidente Lula. A conversa foi comandada por César Filho, novo âncora do SBT Brasil, principal telejornal da emissora de Silvio Santos e será exibida ainda nesta segunda.



O telejornal será relançado com uma nova roupagem a partir dessa semana, em um estilo mais informal e sem o uso de bancada, algo que jamais aconteceu em telejornais de horário nobre da televisão brasileira.

A gravação também sela uma aproximação cada vez mais do SBT com o atual governo Lula. Em julho do ano passado, Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT, e Patrícia Abravanel, apresentadora, se encontraram com o presidente.



Ambas são filhas de Silvio Santos, dono da emissora, e que está mais afastado das decisões da empresa atualmente. Hoje, nos bastidores, a relação do SBT com Lula é considerada cordial e respeitosa entre as duas partes.

Outro fato que chama a atenção é que no governo Jair Bolsonaro (2019-2022), como lembrou o colunista Maurício Stycer, César Filho fez publicidades para o tratamento precoce da Covid-19, no início do auge da pandemia, em abril de 2020.



César também chegou a demonstrar apoio a Bolsonaro nas eleições de 2022 em suas redes sociais.



Durante o antigo governo, o SBT chegou a reduzir uma edição do SBT Brasil em 2021 para exibir um discurso de Bolsonaro, o que causou revolta na época entre jornalistas. Fábio Faria (PP-RN), marido de Patrícia, foi ministro das Comunicações durante o mandato de Bolsonaro.



Procurado pelo F5, o SBT confirma a entrevista com Lula feita por César Filho.