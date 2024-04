Orquestra Paranaense de Tango apresenta música e dança em Ibiporã

Ibiporã será o terceiro e único destino no norte do Estado a receber a turnê da Orquestra Paranaense de Tango, que até o dia 11 de maio percorrerá oito cidades paranaenses (Campina Grande do Sul, Mandirituba, Ibiporã, Telêmaco Borba, Ortigueira, Palmeira, Lapa e Castro). O concerto será no próximo sábado (27), às 20h, no Cine Teatro Padre José Zanelli. A entrada é gratuita e os ingressos estão disponíveis no link: https://linktr.ee/oprtangopr.







No dia do concerto será feita uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis que serão doados a instituições locais. Todas as apresentações contam com tradução em libras, garantindo acessibilidade ao público.

Para as viagens, foi criado um programa inédito: “Uma Breve História do Tango” no qual a Orquestra será acompanhada por performances de dança de quatro dançarinos - Nina Rodrigues, Julian Cazuni, Luciane Reche e Haryel Silva mostram a essência do tango e suas diversas modalidades.





As obras propõem um passeio histórico a partir dos anos 20, explorando tanto a dança quanto a música que ostentam o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. O repertório abrange diversas fases do tango, desde os clássicos mais antigos até composições contemporâneas, incluindo obras de renomados compositores como Eduardo Arolas, Carlos Gardel e Astor Piazzolla.

As músicas preparadas para esses concertos pretendem conduzir o público a uma viagem através da história. “Pensamos nelas em uma sequência cronológica, os tangos desde sua origem, auge e contemporâneo. Elas entram no repertório da orquestra para que possamos passar, mesmo que brevemente, por todas as fases do tango”, comentou Rafael Rodrigues, coordenador geral e contrabaixista do grupo.