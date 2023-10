Outubro chega com música e uma diversidade de shows em Londrina

Outubro convida o público de Londrina e região para curtir os diferentes ritmos que vão animar a cidade, com artistas talentosos da cena local e até internacional.





A vibração do rock continua em alta. A agenda do mês reúne eventos que passeiam por diversas vertentes do gênero, além de muita música eletrônica, samba, pagode, rap, MPB e, ainda, um espetáculo musical para o público adulto e infantil, garantindo a alegria de todas as idades.

A FOLHA preparou um roteiro especial com as principais informações para você programar a diversão.





- MC De Leve



O Bar.Bearia traz a Londrina um dos destaques do rap e hip-hop carioca. O rapper De Leve, de Niterói (RJ), foi um dos fundadores do extinto coletivo Quinto Andar, que ganhou notoriedade no início dos anos 2000, com exibição de videoclipe na MTV, e impulsionou o gênero para todo o Brasil.





O MC é conhecido por rimas com tom debochado e críticas à mídia e aos profissionais do hip-hop brasileiro, além de mesclar o rap com outros estilos musicais em suas produções. Nesta sua segunda vez em Londrina, divide o palco com DJ Camis (Maringá), Erica da ZS, DJ Samu A.K.A Suguira e DJ Damião Mili Anos.

Quando: sexta-feira (6), às 22h

Onde: Plazza Eventos (R. Acre, 100)

Quanto: R$ 25 no lote promocional, à venda no Bar.Bearia (R. Quintino Bocaiúva, 875) e no Ingresso Nacional*





- E-Motion CUBO

A festa, realizada pela produtora E. Motion, pretende celebrar a música e a arte de maneira autêntica, trazendo, nesta edição, mais de 10 artistas de destaque, incluindo CARMEE, a revelação do melodic techno e house.





Com mais de 13 anos de carreira, o gaúcho Gabriel Carminatti, nome por trás do projeto, se consagrou na cena eletrônica no Brasil, residindo um dos principais clubes nacionais, o Amazon Club de Chapecó. Serão 12 horas de evento, com bar e food truck, e dois palcos distintos: o Palco Open Air e o Palco Indoor, para uma experiência ainda mais completa.

Quando: sábado (7), das 22h às 10h

Onde: Espaço Elias Ferreira (R. Condor, 740 - Indústrias Leves, Londrina)

Quanto: a partir de R$ 45 no segundo lote, à venda no Shotgun*





Confira a agenda completa na FOLHA DE LONDRINA: