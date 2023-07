Palhaços da CLAC apresentam cenas inéditas nos cruzamentos de Londrina

Os palhaços estão novamente nas ruas, transformando a faixa de pedestres em palco enquanto o sinal de trânsito está fechado, com tempo suficiente para arrancar um sorriso de quem está na correria do dia a dia, enfrentando o intenso tráfego londrinense. O projeto Cenáforo - Sinal Verde para a Alegria, da Cia. CLAC, ganhou nova temporada com 12 cenas inéditas, criadas especialmente para alegrar motoristas e pedestres nos cruzamentos mais movimentados de Londrina.







Protagonizadas por Geleia de Mokotowski (Adriano Huhn), Arnica Koskoska (Luís Henrique Silva) e Poca Sombra (Miguel Matoso), as 12 novas cenas do projeto Cenáforo ganharam patrocínio pela Lei de Incentivo à Cultura do governo federal.

Hoje e amanhã

Nesta quarta (12), ocorrem duas apresentações: às 14h30, na Av. JK com a Av. Higienópolis; e às 16 horas, na Av. Saul Elkind com R. Joaquina. Amanhã (13), o projeto vai para a Av. Portugal com a Av. Dez de Dezembro (14h30); e Av. Santos Dumont com a R. Augusto Severo (16 horas).

“O projeto Cenáforo surgiu em um momento de pandemia, de isolamento social, e pensamos em fazer uma apresentação na faixa de pedestres, contemplando as pessoas com uma ação cultural enquanto elas estavam protegidas dentro dos carros. Mesmo com poucos segundos, a gente consegue quebrar o estresse do trânsito”, ressalta Adriano Huhn, o Geleia.





Performances

As performances são inusitadas, capazes de despertar o riso, mas sem perder a veia poética característica dos palhaços, em que o humor é compartilhado, de forma lírica, com outros sentimentos. A linguagem é simples e direta, mas capaz de dominar o espaço público e interagir com a população, abrindo espaço para o improviso.





“A gente percebe que essas inserções performáticas interferem diretamente no bom humor e no dia a dia das pessoas. A ideia é levar um pouco de alegria e poesia para o sinal e deixar o trânsito mais leve”, comenta Luís Henrique Silva, o palhaço Arnica.

Tradição

Além de levar às ruas uma arte que é tradição em Londrina - a CLAC tem quase duas décadas de atuação -, o projeto Cenáforo traz também um respiro artístico para o cotidiano de quem está em deslocamento pela cidade. As apresentações são gratuitas.

“O que dá mais prazer é voltar à rua e ter de novo esse calor que a pandemia tirou, esse contato do olho no olho, estar perto e interagir com as pessoas que estão cruzando pela faixa de pedestres. É o que tem sido mais gratificante neste projeto”, acrescenta Miguel Matoso, o Poca Sombra.





Diretores

As 12 cenas são assinadas por seis diretores: Adriane Gomes, Edna Aguiar, Gerson Bernardes (palhaço Lambreta), Luiz Eduardo Pires, Oscar Espínola (palhaço Xupetin) e Thiago Marques (palhaço Ritalino).

A realização é da CLAC Produções, com patrocínio da John Deere (Lei Federal de Incentivo à Cultura) e apoio da Hemize e da Alma Brasil. A arte gráfica é assinada por Ary Contato.





Confira a nova temporada de Cenáforo:

12 de julho (quarta): às 14h30 na Av. JK com a Av. Higienópolis; e às 16h na Av. Saul Elkind com R. Joaquina.

13 de julho (quinta): às 14h30 na Av. Portugal com a Av. Dez de Dezembro; e às 16h na Av. Santos Dumont com a R. Augusto Severo.