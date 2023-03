Passageiros do cruzeiro de Roberto Carlos se queixam de sujeira no navio

Passageiros que embarcaram no navio de cruzeiros MSC Fantasia estão compartilhando vídeos na rede social TikTok em que se queixam de cabines alagadas por vazamentos, restaurantes superlotados e da falta de conservação da embarcação - apontam, por exemplo, tapetes mofados e vidros quebrados. Também reclamam de desorganização e atrasos nos embarques e desembarques.



Nesta temporada, o navio sediou o "Projeto Emoções", com shows de Roberto Carlos, e, a partir do próximo dia 24, também deve receber apresentações de Xuxa e de convidados como Gloria Groove, Daniela Mercury, Claudia Leitte, KLB e Sérgio Mallandro.

Já entre os dias 31 de março e 3 de abril, a expectativa é que ele receba o festival Só Track Boa, com 72 horas de programação musical sem parar.



Procurada pela Folha, a MSC enviou uma nota à reportagem afirmando que os casos são pontuais e "lamenta que os hóspedes em questão tenham passado pelas experiências relatadas".

"Não estão de acordo com os nossos altos padrões usuais e não refletem o nosso foco na qualidade e na satisfação dos hóspedes", diz o texto.





Um dos vídeos que viralizaram na rede social é do influenciador de viagens Juliano Oliveira.





"O navio está em péssimo estado de conversação, com vidros quebrados, tapetes mofados e ferrugem por todo lado... Por todo lugar que você olha, dá para perceber a falta de manutenção", diz ele em postagem do último dia 17, com imagens que mostram móveis e estofados da cabine sujos. Ele conta que sua viagem de sete noites, com pacote de bebidas incluído, custou R$ 13 mil para duas pessoas.





Em outro dos vídeos, que já soma 2,6 milhões de visualizações, uma passageira mostra a sua cabine alagada depois que um cano teria estourado em um dos corredores do MSC Fantasia.

"O que você faria se acordasse no cruzeiro com a sua cabine no 12º andar toda alagada?", diz ela, ao som da trilha sonora do filme "Titanic" numa postagem de 30 de janeiro. "Acordamos assustados com o barulho da água entrando, mas nos mudamos de cabine e estamos bem depois do susto."



As reclamações publicadas nas redes sociais se somam a outras registradas no site especializado em reunir queixas de consumidores Reclame Aqui - onde a MSC Cruzeiros aparece como uma empresa "não recomendada". Por lá, as queixas descrevem o navio Fantasia como "um terror" e em "péssimas condições". A empresa tem respondido aos comentários ali postados.

"Várias áreas do navio tinham cheiro de esgoto e fezes, incluindo áreas de elevadores e corredores das cabines", diz uma passageira que afirma ser de São Paulo e que diz ter viajado no MSC Fantasia entre 18 e 21 de dezembro de 2022.





"Restaurante bufê e restaurante à la carte com qualidade péssima das comidas. Todos os itens com peixe nos cardápios dos restaurantes tinham sabor de peixe estragado. Arrisquei comer e tive que largar o prato."





Essa mesma passageira também se queixou dos atrasos que, segundo ela, comprometeram o custo-benefício do passeio. "Levando em conta que dois dias são praticamente perdidos no embarque e desembarque, são apenas 48 horas no navio", escreveu. "Pagar R$ 7.000 por isso é uma piada!"



"Vendem uma experiência maravilhosa, mas está longe disso", escreveu outro passageiro, que afirmou ter estado a bordo do Fantasia entre os últimos dias 2 e 6, quando Roberto Carlos se apresentou no navio. "Chegamos ao navio e todos estavam perdidos. Os únicos funcionários que achamos para pedir informações queriam apenas vender pacotes de internet e bebidas. Essa era a única preocupação."

OUTRO LADO: MSC CRUZEIROS DIZ QUE CASOS SÃO PONTUAIS



Procurada pela reportagem, a empresa MSC Cruzeiros enviou uma nota dizendo que os casos relatados pelos usuários de redes sociais são pontuais e não estão de acordo com os padrões de qualidade da companhia.



Leia a nota na íntegra:



"A MSC Cruzeiros lamenta que os hóspedes em questão tenham passado pelas experiências relatadas, que se trata de casos pontuais que foram solucionados pela equipe técnica a bordo. Certamente elas não estão de acordo com os nossos altos padrões usuais e não refletem o nosso foco na qualidade e na satisfação dos hóspedes. Gostaríamos de agradecê-los por trazerem à nossa atenção esses pontos e seguimos trabalhando continuamente para oferecer a melhor experiência de férias para os nossos hóspedes. Temos muito orgulho por sermos a marca líder em cruzeiros na região e estamos empenhados em honrar essa posição. Os eventos isolados como os descritos aqui, felizmente não refletem a experiência de férias positiva que a grande maioria de nossos hóspedes têm a bordo. No entanto, estamos atentos a todos os comentários que recebemos para melhorar nossos serviços, o que certamente é o que estamos fazendo neste caso."