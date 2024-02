'Auto da Paixão de Cristo’ terá apresentação extra no Aterro do Lago no Domingo de Ramos

Tradicional espetáculo encenado na Sexta-feira Santa em Londrina, o Auto da Paixão de Cristo irá se apresentar, pela primeira vez, no Aterro do Lago Igapó II. O Grupo de Teatro da Paz, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, informou que será uma apresentação extra programada para ser realizada no domingo, 24 de março, conhecido pelos católicos como Domingo de Ramos, uma semana antes da Páscoa. Já a apresentação no CSU (Centro Social Urbano) da Vila Portuguesa, região central, segue mantida na Sexta-feira da Santa.







Em entrevista à rádio CBN Londrina, o diretor do espetáculo, Davi Gonçalves Dias, informou que o grupo teatral, que conta com verba do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), corre contra o tempo para conseguir realizar o espetáculo nos dois espaços públicos. Segundo eles, as tratativas com os órgãos de segurança estão avançadas, inclusive para liberação do alvará do Corpo de Bombeiros. "Vamos ter um mesmo layout com um palco e cadeiras para que o público possa assistir o espetáculo."

A preocupação aumento após a Kinorte e a Secretaria Municipal de Cultura cancelarem o carnaval de rua no CSU da Vila Portuguesa, inicialmente programado para acontecer no dia 11 de fevereiro. As exigências

dos Bombeiros e do Ministério Público inviabilizaram a festa popular no espaço público.





O diretor diz que a encenação irá todas as solitações dos órgãos de Segurança Pública. "É importante ter maior atenção a segurança para tentar melhorar o espaço do CSU para melhorar a acessibilidade às pessoas com deficiência. Teremos um maior suporte de banheiros químicos, bombeiros (civis) e segurança. Contamos com apoio total da prefeitura para resolver essa situação a tempo", completou.