Plataforma do Google promove viagens virtuais a museus do mundo todo

Quantos quilômetros já não foram viajados em busca do sonho de conhecer um monumento, um museu ou uma obra? E quantas pessoas já não deixaram de realizar um desses sonhos por conta da distância?





A arte sempre teve o poder de unir, mover e transformar pessoas. Por conta da expansão cibernética, o acesso e a democratização da arte vêm sendo pautas muito discutidas na última década.

Desde a era pré-histórica, o ser humano se manifesta e retrata a vida através da arte. Seja através das artes visuais, música, escrita ou qualquer outra forma de expressão, a humanidade produziu um acervo artístico que jamais caberia em qualquer museu.





Para tornar esse patrimônio mais acessível, o Google criou o Google Arts & Culture (Google: Arte e Cultura), uma galeria digital que reúne as artes visuais mais conhecidas ao redor do planeta.

A empresa adaptou a tecnologia Street-View para que a arte ao redor do mundo se tornasse uma experiência mais democrática e imersiva para todos. Se você já conhece o Google Street-View, sabe que é possível se locomover remotamente por lugares como se fosse sob o seu próprio ponto de vista.





Com o Google Arts, o princípio é o mesmo. A plataforma é de uso gratuito e conta com o acervo de mais de 1200 museus, galerias associações e fundações, todos registrados com o ArtCamera, tecnologia que produz imagens em gigapixels (um bilhão de pixels).





