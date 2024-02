Príncipe Harry fala pela 1ª vez sobre câncer do rei Charles 3º

O príncipe Harry falou pela primeira vez sobre o diagnóstico de câncer do pai, o rei Charles 3º.



Harry falou sobre a rápida visita que fez ao pai na semana passada.

Publicidade

Publicidade





"Eu falei com ele. E embarquei em um avião e fui vê-lo o mais rápido que pude. Eu amo minha família. Sou grato por poder entrar em um avião, vê-lo e passar um tempo com ele", disse o príncipe em entrevista ao programa "Good Morning America".





O príncipe, porém, não quis expor sua visão do estado de saúde do pai. "Isso fica entre mim e ele", afirmou.





Harry também acredita que a doença do pai pode reunir a família. "Tenho certeza que sim. [...] Acho que qualquer doença faz com que as famílias se unam".