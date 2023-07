Projeto Ópera Viva vai lançar plataforma para promover interação e apoio à música clássica

O Ópera Viva vai além das apresentações de palco, buscando se estabelecer como uma plataforma para proporcionar acesso ao canto lírico, não apenas para apreciação, mas também para contribuir com o bem-estar do corpo e da alma.

No último sábado (22), foi lançado o projeto Ópera Viva em Londrina, durante um concerto de estreia no Espaço Villa Rica, que reuniu cerca de 150 pessoas.

Neste sábado (29), o Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina) vai realizar mais uma edição do evento "Na Rua, de Olho Pra Lua!", o maior projeto de divulgação astronômica do Brasil.

A proposta do projeto inclui a realização mensal de concertos com a participação de cantores convidados, bem como momentos de vivência da história da ópera, marcados pelo bordão "Senta que lá vem ópera". As apresentações serão gravadas e disponibilizadas em uma plataforma online que será lançada em 9 de agosto. Além disso, a plataforma contará com outros conteúdos para incentivar a interação e aprendizado sobre esse gênero musical.

O próximo concerto ao vivo está agendado para o dia 9 de agosto, às 20 horas, no Espaço Villa Rica, com a presença da soprano convidada Jéssica Leão, da mezzosoprano Edineia Oliveira, da pianista Ana Paula Miqueleti e do Coro Ópera Viva, sob regência de Paloma Scucuglia.





Toda a programação das próximas apresentações já está disponível no site www.opera-viva.com, juntamente com os planos de adesão para apoiar o projeto e a compra de ingressos para os espetáculos.





O projeto também está em busca de locais em espaços públicos para futuras apresentações, cujas informações serão anunciadas em breve.