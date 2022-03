Recife faz 485 anos: veja as músicas mais tocadas em tradição pernambucana

Neste sábado (12), a cidade de Recife comemora seus 485 anos. Fundada em 12 de março de 1537, a capital pernambucana é um dos símbolos da beleza do estado com suas praias e atrativos culturais únicos, como a diversidade de seus gêneros musicais, arquitetura e gastronomia, ela ficou conhecida, inclusive, como a “Veneza brasileira”.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Em homenagem à data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento musical especial para destacar a tradição cultural pernambucana das festas juninas. O estudo mostra o ranking das músicas mais tocadas do segmento de Festa Junina nos últimos cinco anos em que os festejos foram realizados na cidade de Recife.

Continua depois da publicidade





Na liderança desse ranking está a música “Meu cenário”, de autoria de Petrúcio Amorim, completam o top 3 “Eu só quero um xodó”, de autoria de Anastácia e Dominguinhos, e “Anjo querubim”, também do compositor e cantor Petrúcio Amorim. Aliás, Petrúcio Amorim se destaca nesse ranking ao lado de Gonzagão. Cada um é autor de quatro músicas que fazem parte do top 10 do segmento.





O Ecad também fez um balanço sobre a arrecadação de direitos autorais de execução pública de músicas na capital pernambucana, no ano passado, em meio à pandemia do coronavírus, que ainda impacta a economia do país. Em 2021, Recife foi a cidade que mais contribuiu com a arrecadação no estado de Pernambuco, com uma participação de 46% do valor total arrecadado. O segmento de Usuários Gerais, que engloba restaurantes, bares, lojas, academias e outros estabelecimentos comerciais, foi o destaque e representou 67% dos valores arrecadados no município.





O ranking:

Continua depois da publicidade

1 - Meu cenário - Petrúcio Amorim

2 - Eu só quero um xodó - Anastácia/Dominguinhos

3 - Anjo querubim - Petrúcio Amorim

4 - Numa sala de reboco - Gonzagão/José Marcolino

5 - Confidência - Jorge de Altinho/Petrúcio Amorim

6 - Pagode russo - Gonzagão/Joao Silva

7 – Anunciação - Alceu Valença

Tareco e mariola - Petrúcio Amorim

8 – Sabiá - Gonzagão/Zé Dantas

O xote das meninas - Gonzagão/Zé Dantas

9 - Espumas ao vento - Accioly Neto

10 - Seis cordas - Luiz Fidelis