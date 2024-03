Rihanna vai se apresentar no pré-casamento do herdeiro do homem mais rico da Ásia

Rihanna será a principal atração do pré-casamento do filho de Mukesh Ambani, o homem mais rico do Ásia. Anant Ambani vai se casar com Radhika Merchant, filha de magnatas do ramo farmacêutico. A artista já chegou a Jamnagar, na Índia, para a apresentação desta sexta-feira (1º).



De acordo com a emissora India Today, a artista recebeu uma oferta de US$ 9 milhões, o equivalente a R$ 44,8 milhões, para se apresentar na festa. Mukesh Ambani, de 66 anos, é presidente da empresa petrolífera e do setor das telecomunicações Realiance Industries.

Segundo a lista de bilionários da Forbes, ele é a 10ª pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna de US$ 116 bilhões -R$ 577 bilhões. Em 2018, ele contratou Beyoncé para cantar no casamento de sua filha.





Para as festividades de pré-casamento de Anant, foram convidados o fundador da Microsoft, Bill Gates, o chefe da Disney Bob Iger - com quem o bilionário indiano selou um acordo para dominar a mídia do país -, além de Ivanka Trump, filha do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o ex-primeiro-ministro da Suécia Carl Bildt.