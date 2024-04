Samara Felippo diz que filha foi alvo de racismo em colégio de São Paulo

A atriz Samara Felippo, conhecida por diversos trabalhos em novelas da Globo, denunciou que sua filha de 14 anos foi vítima de racismo na última segunda (22) no colégio Vera Cruz, na zona oeste de São Paulo.



A escola é uma das maiores da cidade e é reconhecida por ser de "alto padrão", com mensalidades de R$ 6 mil. Segundo Samara e o colégio, duas alunas do 9° ano do ensino fundamental pegaram um caderno da filha de Samara, que é negra, e arrancaram as folhas.





Logo em seguida, as duas alunas escreveram uma ofensa de cunho racial em uma das páginas. Na sequência, o caderno foi devolvido aos achados e perdidos.





"Todas as páginas, de um trabalho de pesquisa, elaborado, caprichado, valendo nota, feito por ela, foram arrancadas violentamente e dentro do caderno havia a frase. O caderno já está em minhas mãos e um novo caderno já foi dado a minha filha", relatou Samara em uma carta a um grupo de pais da escola, e que viralizou nas redes sociais.





Após saber do caso, Samara registrou um boletim de ocorrência. A atriz quer espera providências, e ainda não decidiu se vai tirar a filha da escola.