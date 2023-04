Zé Neto & Cristiano voltam e lotam novamente a arena de shows da ExpoLondrina

A dupla Zé Neto & Cristiano, mais uma vez, lotou a arena de shows da ExpoLondrina, na noite do último sábado (8). Não foi a primeira vez e não será a última, prometem os artistas, que querem voltar o ano que vem para trazer músicas novas. “A gente quase estreou um show novo aqui, mas, não deu tempo da gente ensaiar, viemos de uma turnê da Europa. Ano que vem, vamos vir com show novo, a gente grande um DVD em janeiro e vamos ter mais músicas novas”, promete Crisitiano.







Afinal, a dupla tem que incluir na agenda o calendário da ExpoLondrina. “Com certeza”, confirma Cristiano. “E ‘oceis’ têm que pôr a gente no calendário ‘doceis’”, completa Zé Neto. “A gente toca todo ano, a galera nos recebe com o maior carinho, você vê a arena cheia mais uma vez. A gente não via a hora de voltar, tinha sido recorde da última vez e a gente fica muito feliz que Zé Neto & Cristiano têm um pouco de parte desse evento que é tão grande”, diz Zé Neto.





A arena de shows e os camarotes ficaram lotados de um público animado e que sabia as músicas na ponta da língua. A interação dos artistas com a plateia também foi dos momentos mais marcantes da apresentação. Na mesma noite, se apresentaram, em seguida, o DJ Malifoo e a cantora Ana Castela.