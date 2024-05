Bruno Mars conta que se apaixonou pelo Brasil após assistir a filme sobre capoeira na infância

O cantor Bruno Mars é fã do Brasil graças a um filme sobre capoeira ao qual assistiu junto a seu pai quando criança. "A partir daí comecei a sonhar com um dia ir ao Brasil", disse em entrevista ao Fantástico (Globo) na noite deste domingo (5).



Desde sua última vinda ao país, marcada pela repercussão de suas apresentações no The Town, ele deixou claro seu carinho pelos brasileiros. Neste ano, volta ao Brasil para mais uma série de shows em outubro e avisou: "é a festa de aniversário brasileira do Bruno".

"Os shows no Brasil são diferentes porque a energia das pessoas é diferente. A última vez foi tão incrível que agora quero comemorar meu aniversário lá. É dia 8 de outubro e tem show neste dia no Brasil", afirmou o cantor.



Ele relembrou um dos pontos altos de sua apresentação no The Town, quando abriu espaço para o público cantar "Evidências", de Chitãozinho e Xororó, na íntegra, acompanhado pelo pianista da banda. "Quem sabe a gente não faz um concurso? Qual música vocês querem que John [o pianista] toque para todo mundo cantar junto?", sugeriu para o próximo show.



O artista relembrou também o apelido carinhoso que ganhou dos fãs brasileiros. "Bruninho está de volta. Maior, melhor do que nunca. Agora, vai ser 'Brunão'", brincou.