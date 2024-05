Show de Madonna teve retorno superior a R$ 300 milhões para o Rio de Janeiro

O show de Madonna no sábado (4), nas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, deu um retorno financeiro superior a R$ 300 milhões, estimou o governo do estado, em seu balanço após o evento, que reuniu 1,6 milhão de pessoas.





De acordo com os números do governo, cerca de 150 mil turistas estrangeiros estiveram na cidade para ver o show da cantora pop. Assim, 96% do setor hoteleiro esteve ocupado nos dias que antecederam a apresentação. Durante o show, foram registradas 213 ocorrências, e efetuadas sete prisões.

Além disso, 38 pessoas foram encaminhadas às delegacias da região. A prefeitura e o governo investiram R$ 10 milhões cada para a realização do evento. Os outros R$ 40 milhões foram levantados pelo Itaú e outros patrocinadores, como Heineken e Deezer.





