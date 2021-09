Conheça 'Round 6': a série que está bombando na Netflix

Alguns espectadores de “Round 6” notaram uma semelhança com o filme japonês “As the Gods Will”, de 2014, do diretor Takashi Miike. No longa, um grupo de estudantes é forçado a participar de um jogo com brincadeiras infantis, em que quem perde, morre. Já na produção da Netflix, o jogo se baseia em brincadeiras infantis mortais para diminuir seus participantes. Continua depois da publicidade

Suposto plágio



Alguns espectadores de "Round 6" notaram uma semelhança com o filme japonês "As the Gods Will", de 2014, do diretor Takashi Miike. No longa, um grupo de estudantes é forçado a participar de um jogo com brincadeiras infantis, em que quem perde, morre. Já na produção da Netflix, o jogo se baseia em brincadeiras infantis mortais para diminuir seus participantes.



Pesado mano, comecei a ver the Squid Game, ou conhecido também como Round 6 ou PT-BR Jogo de Lula. Uma serie Sul-Coreana inspirada no filme Japonês As the Gods Will, o mais engraçado de tudo isso é que o dono do Filme está processando a serie por plágio. — guilherme martins (@guizinhogm81) September 26, 2021

Outros apontaram como plágio o jogo "Batatinha 1, 2, 3", que tem regras parecidas com o longa. E semelhanças entre os elementos visuais de cada obra. Durante uma coletiva de imprensa, o produtor do seriado alegou que é similar ao primeiro jogo, mas, além disso, não há outras semelhanças. E que o seu trabalho foi desenvolvido entre 2008 e 2009, ou seja, antes da estreia do filme japonês. (Com informações de Netflix, Omelete e Uai).





