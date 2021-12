'Grey's Anatomy': Negociações para 19ª temporada já começaram, diz site

A série médica "Grey's Anatomy" já está passando por negociações para a renovação para uma possível 19ª temporada, e protagonista Ellen Pompeo, 52, também foi abordada sobre a continuação do programa, mesmo dizendo que gostaria que a série acabasse.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo o site Deadline, a série deve receber uma despedida real quando chegar a hora de terminá-la, e uma decisão deve ser tomada no próximo mês para dar a Shonda Rhimes e Krista Vernoff tempo de criar um final adequado.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





No entanto, se as negociações de renovação continuarem e Pompeo se envolver com um novo contrato, é um sinal promissor de que outra temporada é uma possibilidade. "Enquanto todos os produtores e Ellen acharem que há histórias significativas para contar, vamos continuar a fazer o show", disse Craig Erwich em setembro.





Pompeo assinou um contrato de um ano para a 18ª temporada, que está no ar atualmente nos Estados Unidos. Em recente entrevista, a artista afirmou que está tentando "convencer todo mundo de que a série deveria terminar".





"Às vezes me sinto a única ingênua no set, que continua perguntando: 'Mas qual vai ser a história agora, o que vamos contar?'", continuou a atriz que dá vida à Doutora Meredith Grey. "E todo mundo está pensando: 'Quem liga, Ellen? Vai lucrar um zilhão de dólares'", completou. Em agosto, a atriz disse não ter tanta vontade de continuar atuando após o fim da série.