7º Miss Terceira Idade de Apucarana será promovido nesta sexta-feira

As 25 candidatas inscritas no concurso Miss Terceira Idade de Apucarana (Centro-Norte) se reuniram na segunda-feira (18) para uma sessão de foto e um café da tarde com a presença do prefeito Junior da Femac e da primeira-dama Carmen Lúcia Izquierdo Martins. A 7ª edição do concurso será realizada na sexta-feira (22), no Cine Teatro Fênix, às 19h30, reunindo participantes com idade entre 60 anos e 78 anos.





“Realizamos o último concurso e 2019. Tivemos que dar uma parada devido à pandemia de Covid-19. Agora voltamos com esse evento maravilhoso. Todas vocês representam a beleza das mulheres apucaranenses", afirmou o prefeito.

Como parte dos preparativos do concurso as candidatas realizam na quarta-feira (20) o segundo e último ensaio. “O Miss Terceira Idade 2023 recebeu um número recorde de inscritas. É um evento que valoriza as mulheres apucaranenses, pela sua vivência, pelo que elas representam na sua comunidade e na sua família”, afirma a secretária municipal da Assistência Social, Jossuela Pirelli.





Maria Leonice da Silva Pedro, eleita Miss Terceira Idade 2019, vai passar a faixa para vencedora do concurso na próxima sexta-feira. “Foi uma honra representar Apucarana nos eventos da Terceira Idade em várias cidades do estado", destaca Maria Leonice.





