Banda londrinense 'O Hipertrópico' lança novo EP e tem show marcado para sexta

A banda londrinense O Hipertrópico lança seu novo EP nesta terça-feira (12), que conta com o Soul Funk 'Manga Rosa' celebrando a diversidade de amar, e com o sertanejo 'Vem Morena', com direito a berrante e tudo, que vem aí pra continuar esquentando as festas de São João. O EP já está disponível nas plataformas digitais. Confira já!

"O lançamento desse EP está atrelado a todo o álbum 'Atlântico' que é feito de 10 músicas", afirmou o vocalista Fernando Cacciolari em entrevista ao Portal Bonde. "A gente abre o álbum 'Atlântico' com a 'Bilhete de Ida' que explica um pouco esse conceito de viagem, tanto para se encontrar no mundo, como para viajar dentro de nós mesmos, entender nossas raízes, nossas origens, nossos antepassados. Então, essa história começa na Itália e, com esse EP de 'Manga Rosa' e 'Vem Morena', vemos a chegada desse navio do 'Bilhete de Ida' ao Brasil", completa.

O vocalista contou em primeira mão ao Bonde que a banda já tem mais um lançamento planejado. "O nosso próximo lançamento está previsto para agosto ou setembro, a próxima música a ser lançada vai ser um single chamado 'Chiclete' que é um funk bem pop, não é a toa que tem esse nome, é para ser um dos carros chefes do álbum e a música mais pegajosa. Ela tem a cara da banda e foi composta pelo nosso guitarrista Vinicius Carneiro, então é um outro olhar musical."





A banda vai se apresentar na sexta-feira (15) no Coletivo Espaçonave. "A banda Cambaia vem diretamente de Maringá pra tocar com a gente e abrir o show. Vai ser um clima de festa junina mesmo. Julina, né? Com comidinhas típicas, quentão, vamos estar distribuindo doses de conhaque para o pessoal, fazendo umas brincadeiras no show. O objetivo é se divertir", afirmou Cacciolari, que também fez questão de agradecer ao local pela oportunidade. "Espaçonave, muito obrigado pelo espaço, é um lugar para todo artista que quiser fazer show, só conversar que eles dão um jeito e acolhem todo mundo, um baita exemplo na cidade."





O ingresso é R$ 15 antecipado por PIX ([email protected]) e R$ 20 na hora. Fique ligado! Vai rolar sorteio de um par de ingressos na página do Instagram da banda @ohipertropico. Fala sério, não dá para perder essa oportunidade de festejar e se divertir muito em clima de festa "julina"!

*Sob supervisão de Fernanda Circhia