Palhaça Adelaide realiza mini mostra para crianças na Vila Cultural Triolé neste fim de semana

A atriz Juliana Galante, que dá vida à palhaça Adelaide, realiza neste fim de semana (dias 20 e 21 de abril) a Mini Mostra “Chapéu da Adel”, com espetáculos teatrais e oficina de palhaçaria para crianças na Vila Cultural Triolé, localizada na rua Etienne Lenoir, 155.







As atividades começam no sábado (20), a partir das 9h, com a Oficina Comicidade na Infância, dirigida para crianças de 6 a 10 anos. A proposta desta oficina é apontar caminhos de descobertas da comicidade dentro do singelo olhar de ver e pensar de cada criança. A inscrição tem R$30,00 como sugestão de valor e pode ser feita até sexta-feira pelo e-mail [email protected].

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Um dos primeiros passos para encontrar nossa comicidade é alimentar a espontaneidade. Mas antes disso, é importante descobrir o prazer do que é ridículo, do erro, da ingenuidade. Nessa oficina, trabalharemos sobretudo com o prazer dos exercícios de comicidade, no universo da brincadeira para o público infantil”, explica Juliana Galante.





Logo após, ainda no sábado, às 16h, será realizada a apresentação odo espetáculo “História sem pé nem cabeça, mas com coração”. Em cena, a palhaça Adelaide abre caminho para um mundo repleto de imaginação e sentimento, com três histórias: como nasceu a chuva, o sol e o arco-íris.

Publicidade





De forma cômica e particular, a peça, dirigida por Gerson Bernardes, aborda a importância da liberdade, o respeito às diferenças, amor próprio e empatia. A contribuição com o espetáculo será feita no chapéu.





No domingo, às 19h, será apresentado o espetáculo "Plano n° 269", concebido pela atriz Juliana Gelante, e que depois se desdobrou na criação de uma websérie e um gibi. A contribuição para a apresentação será feita no chapéu.





A montagem solo mostra que depois de muitas tentativas fracassadas, Super Adelaide cria um plano infalível para salvar os animais do terrível zoológico. Com o plano nº 269 em mãos e sua bolsa cheia de surpresas, a palhaça faz do seu público seu cúmplice nessa missão.