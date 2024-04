Taylor Swift divulga novo álbum em loja de discos em São Paulo

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Taylor Swift vai lançar seu novo álbum , "The Tortured Poets Department", na sexta-feira (19) e escolheu São Paulo como um dos pontos de pré-divulgação. O lançamento do disco foi anunciado no palco do Grammy 2024 e já anima fãs.







A capital paulista recebeu, na madrugada desta quarta-feira (17), um cartaz de divulgação do álbum na loja Eric Discos, tradicional no ramo de LPs no bairro de Pinheiros. O outdoor exibe um grande QR Code, que, quando lido digitalmente, direciona para um vídeo apresentando o álbum no Youtube.



No entanto, este é só um dos pontos de divulgação da nova produção de Taylor ao redor do mundo. A cantora também colocou cartazes e ativações em Sidney, Chicago, Melbourne, Londres e Nashville, até o momento.



A loja de vinis diz que não há previsão de receber produtos de "The Tortured Poets Department" na sexta-feira. Veja fotos da divulgação do álbum em cidades pelo mundo.