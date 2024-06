Bandas londrinenses Farol Negro e Os Céticos apresentam repertório autoral nesta sexta

Bandas londrinenses serão as atrações desta sexta-feira (28), a partir das 21 horas, no Kofi

FAROL NEGRO

Desde 2017, o Farol Negro , com influências musicais de western, country, bluegrass, rock e surf music, compõe em português e se baseia nos conceitos de dualidade com canções que procuram passar simbolicamente ideias, experiências e conhecimento relacionado com a jornada humana.

O quarteto possui 17 singles lançados nas principais plataformas digitais e 3 videoclipes produzidos, sendo os mais recentes, respectivamente, "Glória Falsa" e "De Volta Sem Distrair", com a participação do vocalista Jimmy London (Matanza). A banda é composta por: Demétrius Coutinho (voz, violão e banjo); Alberto Carvalho (voz e contrabaixo acústico); Almir Ribeiro (voz e guitarra); e Diogo Hissamoto (bateria).



OS CÉTICOS

Com composições em português sobre temas profundos do cotidiano, a banda londrinense Os Céticos apresenta a sua fusão de folk, música caipira e indie rock embalada por reflexões e influências filosóficas, oferecendo um olhar intrigante sobre a existência e o mundo ao nosso redor.

Após 15 anos, o power trio está de volta às atividades com nova formação - Tiago Ponti (vocal e guitarra), Diogo Blanco (bateria) e Teixeira Quintiliano (baixo) – e novo repertório, que fará parte do EP “Acordei no Futuro”, com 6 faixas inéditas e previsão de lançamento para o segundo semestre de 2024.



