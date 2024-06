Bruno Mars fará show exclusivo para quem doar ao Rio Grande do Sul

Bruno Mars fará um pequeno show no Brasil, sem venda de ingressos, a convite da Budweiser. Os convites serão sorteados entre os fãs que fizerem doações à nova campanha em prol da reconstrução do Rio Grande do Sul, liderada pela ONG Ação da Cidadania.



O objetivo da ação é mobilizar os fãs do cantor a enviar cestas básicas ao estado, que passa por uma crise social e econômica após as fortes chuvas e enchentes.

Serão sorteados 750 pares de convites para o show, que será a primeira parada de Bruno Mars no país antes de se apresentar por estádios. A apresentação será no dia 1º de outubro, em São Paulo, e será produzido pela Live Nation, empresa responsável pela turnê do cantor.