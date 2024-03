Como chegar, o que comer e como comprar ingressos do Lollapalooza, com Blink-182

A 11ª edição do Lollapalloza começa na sexta-feira (22), com shows de Blink-182, Kings of Leon, Sza, Sam Smith e Titãs entre suas dezenas de atrações. Veja o que você precisa saber para se preparar para o festival, que vai ocupar o Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.



COMO COMPRAR INGRESSOS

Ainda há bilhetes disponíveis para os três dias de evento. Eles são vendidos por meio do site Ticketmaster e custam a partir de R$ 1.000, com meia-entrada por R$ 500.



COMO CHEGAR AO LOLLAPALOOZA



Pela primeira vez o Lollapalooza contará com transporte público 24h durante todo o evento. Veja como chegar de trem expresso, metrô e transfers oficiais. Também é possível utilizar transportes de aplicativo, mas a organização orienta que haverá bloqueios próximo ao Autódromo de Interlagos, o que pode dificultar a chegada de carros.

Metrô e ViaMobilidade



Todas as linhas de metrô vão funcionar normalmente entre 4h40 e meia-noite. A estação Autódromo, da linha 9, ficará aberta para embarque 24h, enquanto as linhas 4 (amarela), 5 (lilás), 8 (diamante) e 9 (esmeralda) ficarão abertas para desembarque e baldeação.

Trem expresso



A linha 9 terá trens exclusivos para o festival, com ida e volta para estações específicas, em horários pré-determinados, com tempo de viagem reduzido. Os bilhetes devem ser adquiridos por R$ 30 por meio do site da ViaMobilidade.

Lolla Express



O transporte oficial do evento terá saídas a cada 20 minutos, entre 9h e 16h, e pode ser adquirido no site oficial por R$ 30 ou R$ 35, dependendo do ponto de embarque. São quatro opções:

- Barra Funda (rua Aloysio Biondi s/nº - Barra Funda);

- Al. Casa Branca no cruzamento com a pça. Alexandre de Gusmão, próximo à av. Paulista, em percurso de 40min;

- Méqui Panamby (av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16.741 - Jardim Fonte do Morumbi), em percurso de 30min;

- Conceição (avenida engenheiro Armando de Arruda Pereira, 919, em tempo de percurso de 40min.



A modalidade conta com um ônibus executivo que desembarca dentro do Autódromo de Interlagos. O embarque acontece a cada meia hora, entre 10h e 16h45. É possível embarcar no hotel Hilton do Morumbi, no hotel Transamérica de Higienópolis e no hotel E-Suites de Congonhas. A passagem pode ser adquirida no site oficial por R$ 130, valor que contempla ida e volta.

O QUE COMER NO LOLLAPALOOZA



Sanduíches, hambúrgueres, pizzas e demais snaks serão vendidos por todo o Autódromo de Interlagos. A lista completa de opções e preços não foram divulgados pela organização do evento, mas estarão à venda produtos da Sadia, Hellmann's, McDonald's, Kibon, Bold, Club Social e Nuu.



Haverá ainda o Chefstage, com restaurantes que oferecerem pratos mais elaborados, com opções veganas e vegetarianas. Participam do espaço o Chimi, Juanito's, Bráz Elettrica, Nash, Fôrno, LosDos, Açougue Vegano, We Coffee, Cão Véio, MG74, OakBerry e Sadia by Mohammed.



Para beber, haverá Coca-Cola, Budweiser, gin Tanqueray, whisky Johnnie Walker e Mike's.





ÁGUA



É permitido levar garrafas plásticas com água -desde que elas não sejam rígidas e estejam sem tampa. Os seguranças podem remover as tampas de quem burlar a regra tanto na entrada do autódromo quanto dentro dele. Outras bebidas, como suco, refrigerante ou cerveja, não podem ser levados.





O QUE POSSO LEVAR NO LOLLAPALOOZA?



Cada pessoa pode levar até cinco itens, entre:



- Óculos escuros, capa de chuva, protetor solar e protetor labial, chapéu ou boné, canga, mochila ou bolsa;

- Alimentos industrializados lacrados, como biscoitos, torradas ou barras de cereal;

- Frutas cortadas e acondicionadas em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock";

- Sanduíches acondicionados em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock";





O QUE NÃO PODE LEVAR



- Objetos de vidro, plástico ou metal, incluindo perfumes e cosméticos como desodorantes de qualquer tipo, além de pasta e escova de dente;

- Garrafas rígidas, de qualquer gênero, tamanho ou material;

- Embalagens rígidas e com tampa, como potes de plásticos do tipo "Tupperware";

- Copos térmicos, de vidro ou metal;

- Latas;

- Capacetes;

- Objetivos pontiagudos, armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo, como facas e canivetes;

- Objetos perfurantes ou cortantes, como tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha e saca-rolhas;

- Fogos de artificio, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie;

- Cadeiras e bancos;

- Guarda-chuvas;

- Substâncias inflamáveis ou corrosivas

- Sprays de qualquer tipo, incluindo bloqueadores solares em spray;

- Máquinas de incapacitação neuromuscular;

- Ponteiros de laser, luzes estroboscópicas ou outros dispositivos emissores de luz;

- Bebidas, em qualquer tipo de recipiente;

- Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo;

- Isopor, cooler ou qualquer utensílio para armazenagem;

- Bastão de selfie;

- Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

- Objetos profissionais para captura de imagem e som, como máquinas fotográficas profissionais, equipamentos de filmagem profissionais, drones ou outros objetos voadores;

- Itens que possam ser utilizados para marketing de emboscada;

- Substâncias venenosas ou tóxicas, incluindo drogas ilícitas;

- Bandeiras ou cartazes contendo mensagens,ou símbolos com divulgações comerciais, além de causas discriminatórias, ofensivas, homofóbicas, racistas ou xenófobas;

- Drones e equipamentos similares;

- Alimentos que representem intuito de comercialização ou que possam representar riscos à segurança.





