Eric Clapton começa turnê mundial que comemora 60 anos de carreira

De volta aos palcos, para uma turnê mundial, Eric Clapton comemora 60 anos de carreira com alto astral e muita energia. Nesta terça-feira (24), o cantor e compositor, que é um dos artistas mais emblemáticos do rock, se apresenta em Curitiba, na Ligga Arena (Arena da Baixada).





Além de Curitiba, o cantor passa pelo Rio de Janeiro, na quinta-feira (26), na Jeunesse Arena, e em São Paulo, no sábado (28) e domingo (29) em São Paulo, no Allianz Parque. As apresentações também contam com o show de abertura do cantor e guitarrista vencedor do Grammy Gary Clark Jr.

Em mais de uma década, estas são as primeiras apresentações de Clapton no País. A última passagem do artista por aqui aconteceu em 2011, quando ele fez dois shows no Rio de Janeiro, uma apresentação em São Paulo e outra em Porto Alegre. Anteriormente, o artista já havia estado no Brasil em 1990 e em 2001.





Em outubro de 1963, Eric Clapton conseguiu seu primeiro emprego em tempo integral quando se juntou ao The Yardbirds.

Nos anos que se seguiram, ele continuou a inovar, enquanto explorava o blues, o rock, o pop, o jazz o country, a música orquestral, standards, o R&B, o trip-hop - e até o techno - como artista solo e em bandas inovadoras como Bluesbreakers de John Mayall, Cream, Blind Faith, Delaney & Bonnie & Friends, Derek & The Dominos, Legends e TDF.





A carreira de décadas inclui, além de dezenas de álbuns, prêmios e estádios com ingressos esgotados e a aclamação da crítica por sua exibição consistente de trabalhos lendários com a guitarra.





