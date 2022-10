Cianorte recebe Expomorcego com atividade prática sobre a importância desses animais

O IAT (Instituto Água e Terra) promove, no dia 28 de outubro, uma atividade prática com a coleta de morcegos na conhecida Trilha das Perobas, em Cianorte, Noroeste do Estado. A atividade integra a I Expomorcego, promovida entre os dias 27 e 29 de outubro.





A exposição é fruto da parceria do IAT com o PCMBRASIL (Programa de Conservação de Morcegos do Brasil), Semma (Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Cianorte) e a Unipar (Universidade Paranaense).

Publicidade

Publicidade





Os inscritos receberão um e-mail com as orientações de como proceder no dia. Os interessados farão a trilha acompanhados por um profissional que dará auxílio na coleta e explicações técnicas a respeito do animal. A caminhada será ao longo de 1,5 km na Trilha das Perobas, local conhecido como Cinturão Verde de Cianorte e utilizado para prática de caminhada pelos moradores.





“Foi nessa trilha que aconteceu a primeira pesquisa de morcegos na região Noroeste do Estado. O objetivo é observar os morcegos, seus hábitos e identificar a importância deles para o meio ambiente, tornando melhor a convivência entre os seres humanos e os animais silvestres”, destaca o chefe regional do IAT em Cianorte, Marcelo Marques.

Publicidade

Publicidade





Os morcegos são mamíferos e possuem vários tamanhos e cores. No Brasil, existem espécies com pelagem vermelha, alaranjada, e alguns até com listras. A diferença está em suas patas dianteiras, modificadas de tal forma que eles conseguem voar. A sua observação é feita à noite porque é o período em que eles saem para se alimentar.





“Como são dotados de capacidade ultrassônica como os golfinhos, esses animais podem se orientar no ambiente sem a necessidade de claridade”, explica Marques. “Ao contrário do que pensam, existem mais de mil espécies de morcegos no planeta e apenas três delas se alimentam de sangue. O restante prefere os mais variados cardápios como frutas, insetos, néctar e até peixes”, disse.

Publicidade





Os hábitos alimentares mais comuns das espécies de morcegos que vivem próximos dos humanos, como no Cinturão Verde de Cianorte, são a frugívora (alimentação à base de frutas) e a insetivoria (alimentação à base de insetos). Esses comportamentos são importantes para o meio ambiente, pois os animais ajudam a espalhar as sementes das plantas e a controlar a população de insetos.

Publicidade





Para a atividade prática é necessário fazer inscrição prévia até o dia 26 de outubro neste link.