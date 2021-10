Decoração de Halloween: conheça tendências para investir em sua festa

Teias de aranha, morcegos, fantasmas e caveiras têm tomado conta das decorações nas últimas semanas, o motivo é o Halloween. Cultura dos estadunidenses, a festa assustadora comemorada no dia 31 de outubro tem ganhado o coração dos brasileiros. Em Londrina, a procura por decoração está cada vez mais frequente.

É o que conta Denise Gonçalves, decoradora há oito anos e proprietária da Realizando Sonhos Locações. A especialista diz que notou um aumento de procura por decorações de halloween nos últimos cinco anos, apesar da baixa em 2021, por causa da pandemia do novo coronavírus.

Para esse ano, a previsão é de aumento. Com a vacinação e volta das reuniões com família e amigos mais íntimos, todas as datas festivas têm sido comemoradas, conta Gonçalves.





A festa não precisa ser só à noite. A decoração pode ser feita em diversos espaços da casa para diferentes momentos do dia. Café da manhã, almoço, jantar ou até mesmo uma sessão de filmes de terror, segundo a decoradora.

Apesar das cores mais usadas serem laranja, preto e roxo, a profissional diz que nos últimos tempos, cores mais claras estão em alta. As montagens são feitas com tons pastéis de rosa, verde e amarelo, dando uma visão mais suave, possibilitando uma decoração mais “clean”, que pode ser usada até mesmo em aniversários infantis.





Além dos itens de decoração prontos, colocar a ‘mão na massa’ é uma ideia que não pode ser descartada. Gonçalves diz que vassouras, fantasmas de papel e abóboras ajudam a complementar o visual do ambiente. Mantas pretas no sofá, almofadas que contrastem a cor, toalhas de mesa, guardanapos, potes de vidro com velas e lanternas também são bem-vindos.





Em uma tendência geral, as festas ao ar livre têm ganhado espaço, além de serem mais intimistas, intensificando a utilização de diversos ambientes dentro de casa. As decorações mais minimalistas também fazem sucesso. Mesas menores, com menos elementos dão o foco necessário nos registros para recordar o momento comemorado.





