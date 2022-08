Rolândia: Castrapet tem vagas remanescentes por livre procura

Ainda há vagas remanescentes para castração de cães e gatos em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) na próxima semana por meio do segundo ciclo do CastraPet Paraná (Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos) da Sedest (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo).

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, a Semma (secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) informa a ação vai acontecer de 15 a 18 de agosto, a partir das 8h, no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do Nobre.