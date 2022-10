Projeto Almofada do Coração ajuda mulheres com câncer em Londrina

“Por meio da oficina, em parceria com o Projeto Hafura, as alunas aprenderão a fazer a almofada e exercitarão um gesto de solidariedade e carinho, destinando-as ao HCL”, ressaltou a secretária da pasta, Liange Doy Fernandes.

A ação será na sede do projeto Hafura (Rua Mato Grosso, 806, Centro), na quinta-feira (20), às13h30. As mulheres interessadas em participar devem se inscrever pelo WhatsApp do COM (43) 99945-0056.

Foram abertas 10 vagas, destinadas a mulheres a partir de 18 anos que desejam participar da iniciativa gratuita. Elas aprenderão a confeccionar as almofadas, que posteriormente serão doadas para o HCL (Hospital do Câncer de Londrina).

A SMPM (Secretaria Municipal de Política ), por meio do COM (Centro de Oficinas para Mulheres ), está com inscrições abertas para o Workshop: Almofada de Coração em Tecido, que irá atender mulheres com câncer de mama em Londrina

Projeto Almofada do Coração



A iniciativa surgiu nos Estados Unidos, quando a especialista em câncer de mama, Janet Kramer Mai, precisou passar por uma cirurgia para retirada do tumor de mama e sentiu a necessidade de colocar algo apoiando o braço devido à dor que sentiu no pós-cirúrgico.

Após várias tentativas para achar algo confortável, ela encontrou a almofada em formato de coração, que encaixou na anatomia do corpo e garantiu mais conforto à paciente.



“Essa medida simples e eficaz tem sido divulgada no mundo inteiro e tem ajudado milhares de mulheres a se recuperarem da cirurgia de retirada da mama. A almofada colocada embaixo do braço pode ser a solução para as dores, visto que facilita o descanso e reduz o inchaço linfático provocado pela cirurgia, diminuindo a tensão nos ombros e o desconforto”, contou a psicóloga da secretaria, Lisneia Rampazzo







A almofada possui medidas e peso adequados para ajudar no conforto tanto físico quanto psicológico da mulher que está passando por este momento delicado. Pessoas que quiserem ajudar doando a almofada podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres pelo (43) 3378-0111, durante o mês inteiro. Todas as doações serão destinadas ao HCL.





A inciativa integra as ações do Outubro Rosa 2022, promovidas pela SMPM. A campanha visa estimular a prevenção e o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e de colo de útero. O objetivo principal é divulgar informações sobre os cânceres e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento das doenças.