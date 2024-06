Fernanda Montenegro celebra 80 anos de carreira com leitura de Simone de Beauvoir em SP

A partir de quinta-feira (20 de junho), Fernanda Montenegro celebra seus 80 anos de carreira com a leitura dramatizada de "A Cerimônia do Adeus", da pensadora francesa Simone de Beauvoir (1908-1986), no Teatro Raul Cortez, que fica dentro do Sesc 14 Bis. A temporada terá cerca de um mês, com apresentações às quintas, sextas, sábados e domingos, até 21 de julho.



Na obra, Beauvoir narra a última década de vida de seu marido, o também filósofo Jean-Paul Sartre (1905-1980). "Organizei rigorosamente essa importante obra durante dois anos", afirma a atriz, que fez a primeira leitura do texto em 2023 na Academia Brasileira de Letras, onde ela ocupa a cadeira de número 17.

Única brasileira indicada ao Oscar, Fernanda já apresentou a leitura nos palcos cariocas em março deste ano. Na ocasião, afirmou que "A Cerimônia do Adeus" é "o absoluto ser humano ali presente. Sem pudor".

A venda de ingressos online se inicia às 17h do dia 11 de junho e, presencialmente, nas unidades do Sesc, às 17h do dia 12 de junho. O limite é de duas entradas por pessoa.





Quando de 20 de junho a 21 de julho; quintas, sextas e sábados às 20h e domingos às 18h

Onde Teatro Raul Cortez - 2º andar, Sesc 14 Bis, rua Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Preço R$ 18 credencial Sesc, R$ 30 meia entrada e R$ 60 inteira

Classificação 12 anos

Link: https://www.sescsp.org.br/programacao/fernanda-montenegro-le-simone-de-beauvoir/