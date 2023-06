Festa junina tradicional de Ibiporã começa no sábado; confira programação

Com uma programação completa, atrações musicais e barracas com boa gastronomia, a festa promete encantar o público de todas as idades. As noites serão embaladas por shows ao vivo, com artistas nacionais, regionais e locais, trazendo um repertório diversificado e contagiante.

Programação do primeiro fim de semana

Recorde de entidades





A participação de entidades sociais e religiosas de Ibiporã no comando das barracas gastronômicas é uma tradição da nossa Festa Junina. Desta forma, além de resgatar o folclore junino, o evento desenvolve o espírito comunitário, proporcionando maior integração entre as diversas organizações do município. E toda a renda obtida com a festa fica com as entidades, para poderem desenvolver seus projetos sociais.







Nesta edição, são 13 entidades participantes, um recorde - quatro a mais do que em 2022.

APMIF;

ACEI;

PARÓQUIA N. SRA. DA PAZ;

ROTARY CLUB IBIPORÃ;

BARRACA DO PIME;

FAZENDA DA ESPERANÇA;

CAPELA SANTO ALBERICO;

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL (ACEIBI);

PARÓQUIA SÃO RAFAEL;

CONFERÊNCIA VICENTINA - CAPELA SANTO ALBERICO;

CENTRO DO ARTESANATO DE IBIPORÃ;

GRUPOS DE ARTESÃS – FEIRART;

ROTARY CLUB TERRA BONITA