Grupo Indígena Vãre fará apresentação em shopping de Londrina

Neste sábado (22), às 16 horas, o Grupo Indígena Vãre, pertencente à Tribo Kaingáng, fará uma apresentação de dança e cânticos indígenas no piso superior do Boulevard Shopping em comemoração ao dia dos Povos Indígenas. A apresentação, em frente à loja Santa Lolla, é uma performance cultural que expressa a religião nativa dos Kaingángs.





Em Londrina, o Vãre – Centro Cultural Kaingángs – foi implantado em 1999 com o objetivo de divulgar a cultura material e ser um espaço urbano para os indígenas. Os Kaingáng formam um numeroso grupo indígena do Brasil Meridional presente nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e representam um contingente populacional de cerca de 40 mil pessoas.