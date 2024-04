Gustavo Mioto volta à ExpoLondrina com músicas novas e 'Miototerapia'

O reencontro de Gustavo Mioto com os fãs da ExpoLondrina, na noite do último sábado (6), trouxe o inédito Miototerapia, um projeto que surgiu de uma brincadeira e ganhou os palcos do Brasil. Em Londrina não foi diferente. O artista abriu a noite na arena de shows levantando o público, que fez fila para entrar no recinto. “Tenho 27 anos, venho na ExpoLondrina há 20 [há pelo menos oito se apresentando no palco principal”, é muito massa estar de volta”, disse o cantor e compositor.





De acordo com ele, é difícil um artista, ano após ano, trazer coisas novas e inéditas ao público. “É difícil ano após ano conseguir apresentar algo novo, a gente sempre tenta, traz música nova, mas, para mim, esse lance do ineditismo, de todo dia ter uma pessoa diferente na frente do palco e de cada pessoa ter passado por algo diferente ao longo do ano, pra mim conta muito. O que muda nesses sete anos são as pessoas que estão no palco e me ajudam a fazer o show, as brincadeiras”. E as reflexões...? “É uma Miototerapia diferente para cada lugar, e assim vai indo.”

A última música do projeto, “Voltando Pra Mim”, foi lançada no último 28 de março, junto com o clipe que, inclusive, tem participação da própria mãe, Jussara Mioto. Surgido como brincadeira, porque sempre reservava um momento do show para dar conselhos amorosos aos fãs, o Miototerapia reúne tudo isso em forma de música. Claro que, no show, não faltaram músicas como “Solteiro Não Trai”, “Fim do Mundo”, “Eu gosto assim”, entre outras.