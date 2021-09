Ingresso do Rock in Rio custa R$ 545; veja a programação já divulgada

A venda de ingressos para o Rock in Rio 2022 começa nesta terça-feira (21), às 19h, para o público em geral. Nesta fase, como de costume, o festival disponibiliza o Rock in Rio Card, que possibilita ao fã comprar sem saber toda a programação e depois escolher os dias em que deseja ir. A compra pode ser efetuada no site ingresso.com, por R$ 545 (inteira).





Quem adquirir essa entrada pode selecionar, de 23 de novembro a 1º de abril, a data que deseja ir ao evento na capital fluminense. O festival, que seria em 2021, teve de ser remarcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do próximo ano, no Parque Olímpico, onde é montada a Cidade do Rock.





Para 2022, a organização já divulgou nomes do palco Mundo, como Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira, que se apresentam no dia 2; Post Malone, Marshmello, Jason Derulo e Alok fazem show no dia 3; Justin Bieber, Demi Lovato e Iza, no dia 4; e Dua Lipa e Ivete Sangalo fecham o evento no dia 11.





Já no palco Sunset, as atrações confirmadas são Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat com shows marcados no dia 8 de setembro.





Segundo a organização, com foco na segurança e comodidade do público, o ingresso vai ser digital e substituir as pulseiras como em edições anteriores, sendo os trâmites feitos via smartphones a partir de um código enviado.





Em 2021, o festival teve de ser adiado por causa da pandemia de Covid. A última edição do Rock in Rio brasileiro, em 2019, reuniu atrações como Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Seal, Emicida, Weezer, Anitta e Imagine Dragons.





A versão do festival em Lisboa também foi adiada -em 2020 e 2021- e passou para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022.





Segundo a organização, as mudanças foram baseadas nas indefinições do cenário mundial da pandemia e no fato de que não haveria tempo hábil para montar o festival in loco, em ambas as praças.





Em Portugal, para a próxima edição, estão confirmados nomes como Foo Fighters, Post Malone, Jason Derulo, Black Eyed Peas, The National, Liam Gallagher, Duran Duran e A-Ha.





Entre os brasileiros, Anitta e Ivete Sangalo também já foram confirmadas.





Iza, Ney Matogrosso, Projota e Giulia Be haviam sido anunciados antes do adiamento, entretanto ainda não figuram no lineup para 2022.





Programação Rock in Rio 2022:





2 de setembro





- Mundo: Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth, Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira





- Sunset: n enhuma atração divulgada





3 de setembro





- Mundo: Post Malone, Marshmello, Jason Derulo, Alok





- Sunset: nenhuma atração divulgada





4 de setembro





- Mundo: Justin Bieber, Demi Lovato, Iza





- Sunset: nenhuma atração divulgada





8 de setembro





- Mundo: nenhuma atração divulgada





- Sunset: Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove, Duda Beat





9 de setembro





- Mundo: nenhuma atração divulgada





- Sunset: nenhuma atração divulgada





10 de setembro





- Mundo: n enhuma atração divulgada





- Sunset: n enhuma atração divulgada





11 de setembro





- Mundo: Dua Lipa, Ivete Sangalo





- Sunset: nenhuma atração divulgada