César Menotti e Fabiano voltam ao palco da ExpoLondrina com nostalgia e novos sucessos

César Menotti & Fabiano se apresentam, nesta quinta-feira (11), na ExpoLondrina, depois de muitos anos sem fazer parte da grade de shows. A dupla promete um reencontro memorável com o público londrinense. O show faz parte do Circuito Sertanejo.





Recentemente, a dupla gravou um pagode com o cantor e compositor Ferrugem, single já disponível nas plataformas de streaming. Em Londrina, a expectativa é que os dois cantem a nova canção, além dos sucessos de sempre, com os quais os londrinenses estão com saudade.

“Terminou Pra Sofrer” é uma parceria com Ferrugem que mescla a sanfona raiz do sertanejo com o cavaquinho e o pandeiro do pagode. Mas, o duo mineiro tem canções nostálgicas como “Ciumenta”, “Leilão” e “Como um Anjo”, além de composições de outros artistas que são inspiração, como “Evidências” (Chitãozinho e Xororó) e “Pão de Mel” (Zezé Di Camargo e Luciano).





Em 2023, a dupla lançou o DVD “Os Menotti no Observatório”, em dois volumes, celebrando duas décadas de carreira, com releituras de músicas consolidadas da dupla, entre elas “Mensagem pra ela” e “Minas não tem mar”, além de duas canções inéditas: “A melhor e a pior”, em parceria com Clayton & Romário; e “Inimigos do fim”, com Ícaro & Gilmar.

