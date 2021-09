Metallica lança álbum de covers com Miley Cyrus, Elton John e J Balvin

A banda Metallica anunciou nesta sexta-feira (10) que irá relançar definitivamente seu quinto álbum, intitulado "The Black Album". O trabalho completa 30 anos e já foi vencedor de um Grammy, na categoria de melhor performance de metal, e foi 16 vezes Disco de Platina.





Agora, "The Black Album (Remastered)" traz uma melhor qualidade de som, e está disponível nas plataformas digitais de streaming. Além disso, a banda também lança o projeto "The Metallica Blacklist", uma homenagem ao grupo, onde 53 artistas contribuíram com covers do álbum lançado em 1991.





Dentre a lista de cantores de diversos gêneros musicais, estão nomes como Juanes, Alessia Cara, Elton John, Weezer, Mac DeMarco, J Balvin e Miley Cyrus. As 53 faixas que compõe o projeto trazem cantores, artistas country, eletrônicos e hip-hop compartilhando seu amor por essas músicas ao lado de punk rockers, indies e ícones do rock.





A receita de cada venda, download e stream será dividida igualmente entre as instituições de caridade escolhidas pelos artistas contribuintes e para a All Within My Hands Foundation, do Metallica. O disco estará disponível em variados formatos, incluindo digital e físico.





"The Black Album" é considerado um dos discos mais bem-sucedidos da banda. Nele, se encontram sucessos como "Enter Sandman", "The Unforgiven", "Nothing Else Matters", "Wherever I May Roam" e "Sad But True".