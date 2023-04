Jorge e Mateus elogiam novo palco da ExpoLondrina e querem voltar em 2024

Faça chuva, como normalmente acontece nas apresentações da dupla, ou não chova, como aconteceu na noite da última sexta-feira (14), quebrando uma tradição dos últimos anos. Recheado de sucessos, os dois estiveram no palco por pouco mais de duas horas para uma plateia animada. E avisam que querem voltar no ano que vem, com promessa de novos trabalhos e projetos.





“A gente gostou muito desse ano. Primeiro que teve essa mudança legal do palco. O palco antigo tinha muitas ‘camadas’, dava uma dificuldade pra gente interagir com a galera. Gostei muito desse formato desse ano”, ressalta Jorge. De acordo com ele, o público londrinense é sempre recíproco. “Aqui é muito bom, o público de Londrina participa do show de verdade, o público de Londrina acompanha Jorge & Mateus desde o início da carreira. Aqui a gente se sente em casa de verdade”, afirma.

Quando subiu ao palco, Jorge olhou para frente e viu como a arena estava lotada. “É muito gostoso quando a gente entra e vê aquele paredão de gente, aquela arquibancada lotada. Com certeza aqui é sempre dos lugares mais gostosos que a gente acha de tocar”, avalia. Mateus concorda.





“Hoje foi muito legal porque a gente vê o quão forte ainda é a ExpoLondrina e o quanto as pessoas estão tentando melhorar ainda mais, vimos isso na prática. Com esse palco, galera nova e projetando coisas novas pra ExpoLondrina. E chamem a gente mais vezes, ano que vem vai ter muita música nova, vamos lançar mais um disco, fazer um trabalho ainda nesse ano”, revela.