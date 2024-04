Rock in Rio terá pela 1ª vez dia sertanejo com Ana Castela, Luan Santana e Chitãozinho e Xororó

O Rock in Rio terá pela primeira vez um dia dedicado ao sertanejo. Splash apurou que Luan Santana, Chitãozinho e Xororó e Ana Castela se apresentam no dia 21 de setembro no festival.



A reportagem tentou contato com a organização do evento, que ainda não retornou. Mais nomes ainda serão divulgados em breve.

Essa é a primeira vez que o gênero sertanejo, um dos mais ouvidos no Brasil, ganhará os palcos do Rock in Rio, criado em 1985 e que teve Queen e Iron Maiden como algumas das atrações principais.



Essa mistura de estilos musicais, que já virou uma das marcas do evento, garantiu um dos momentos mais marcantes: em 2001, Carlinhos Brown recebeu uma "chuva" de garrafas atiradas pelo público ao se apresentar no dia do metal.



