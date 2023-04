De volta pra casa: Thaeme e Thiago se reencontram com público da ExpoLondrina

Quando um filho sai de casa para batalhar as lutas da vida, vez em quando volta para a casa dos pais, para dizer que tudo deu certo, para agradecer. É o sentimento que têm Thaeme & Thiago, que nasceram em Londrina, fazem sucesso pelo Brasil e que reencontraram o público da ExpoLondrina na noite da última sexta-feira (14). Trouxeram consigo uma bagagem musical de sucessos e algumas do novo projeto, lançado recentemente. Entre eles, “Foguete não tem ré”, com quase 800 mil visualizações.







“Sabe quando a gente sai de casa para conquistar um sonho e um objetivo e depois que as coisas andam, a gente volta pra casa, visitar os pais e dizer que está tudo certo? Esse é o sentimento. Thaeme & Thiago começaram em Londrina, levamos o nome de Londrina para o Brasil inteiro e voltar pra cá é mostrar para o nosso povo o que a gente tem feito no Brasil todo”, afirma Thiago.

Thaeme concorda e revela que sente uma leve ansiedade de voltar a cantar na ExpoLondrina. “Ah, que delícia! É um frio na espinha, uma emoção muito grande, é passar um filme na cabeça porque pra gente é um sonho estar aqui. Quando eu era criança, vinha assistir o show dos artistas que mais amava. Eu já cantava e pensava, ‘quem sabe, um dia, não posso estar ali?’. Era o que eu mais via de grandioso”, conta a artista.





O mais recente lançamento, “Foguete não tem ré” está circulando pelo público. Ainda assim, Thaeme & Thiago têm músicas inéditas para lançarem, fruto do último trabalho da dupla. E será que vêm novidades por aí? “Não contamos para ninguém que vai ter projeto novo esse ano e vai ter, vamos gravar um novo com certeza. Ano passado gravamos muitas músicas e estamos lançando, ainda tem algumas inéditas, mas, já estamos em busca de músicas novas”, revela Thaeme.





Thaeme conta que, durante a pandemia, a dupla completou dez anos, mas, por conta de todas as restrições, não foi possível comemorar do jeito que eles queriam. “A gente queria ter gravado os dez anos”, diz. “Mas, sem o público não faria sentido”, completa Thiago. “Quem sabe o de 15?”, sugere Thaeme. O público já está ansioso por esse projeto.