Léo e Raphael gravam em DVD a realização do sonho de tocar na ExpoLondrina

Cinegrafistas, fotógrafos, equipe técnica: todos a postos. Mas, para além de toda essa preparação, a dupla estava realizando o sonho de subir ao palco principal da maior feira agropecuária do Brasil e uma das maiores da América Latina, na cidade e região de onde eles são e no mesmo dia do show de uma dupla que eles admiram, Jorge & Matheus. O show foi repleto de público, sucessos e significados.





“Eu vi a galera, tinha muito amigo. Hoje postaram uma foto minha de 2012 curtindo um show do Jorge & Matheus, num dia 12 de abril, quase no mesmo dia. E hoje estamos dividindo o palco com eles. Então, é sobre isso”, afirma Léo. Raphael lembra que, além dos cantores e compositores serem uma referência para eles, o próprio Jorge gravou com Léo e Raphael no último DVD.

E Raphael define o sentimento da dupla nesse dia. “É de realização, de gratidão, de ter resiliência de entender que tudo o que a gente está passando foi um processo demorado, de muito trabalho, muita entrega”, afirma. De acordo com ele, são nove anos de carreira até subir ao palco que a dupla sempre almejou. “Então, é só agradecer, estar feliz com tudo o que está acontecendo. Agora que a gente realizou o sonho, vamos dobrar a meta e buscar outros”, diz. E qual seriam esses outros sonhos? “Tocar ano que vem de novo na ExpoLondrina”, responde, prontamente, Léo.





A expectativa da dupla é que, dentro de 15 dias, comecem a soltar as primeiras músicas da gravação desse trabalho, divulgando nas redes sociais e nas plataformas de streaming.