Londrina: Feira da Concha terá show e arrecadação de donativos para o Rio Grande do Sul

Nesta sexta-feira (10), a partir 18h, a Concha Acústica de Londrina receberá mais uma edição de sua tradicional feira gastronômica, com a presença de diversos empreendedores e apresentação musical da banda Bora. A ação é gratuita e aberta a toda a comunidade. O espaço cultural fica na Praça Primeiro de Maio (Rua Piauí, 130, Centro).





A Feira da Concha é desenvolvida pela Concha – Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina, através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), gerenciado pela Secretaria Municipal de Cultura.

Durante todo o evento, das 18h às 22h, os organizadores receberão doações de diversos itens em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A comunidade poderá doar alimentos não perecíveis, água, roupas de cama (lençóis, toalhas e cobertores), produtos de higiene pessoal (sabonete, creme dental, absorvente íntimo, escova de dentes, etc.), roupas e colchões.





Uma das atrações da programação é a apresentação da banda Bora, que será realizada entre as 19h e as 21h, com um repertório de grandes sucessos do rock nacional e internacional. O show trará músicas de artistas como Raul Seixas, Charlie Brown Jr, Capital Inicial, Cazuza, Cássia Eller e Rolling Stones.





O vocalista do grupo, Alessandro Fanela, convidou a comunidade londrinense a fazer suas doações durante o evento para ajudar a população gaúcha. “É hora de nós unirmos e estendermos as mãos para ajudar da melhor forma possível aqueles que mais precisam”, disse.





A feira também contará com a presença de diversos produtores de alimentos e bebidas. Estarão disponíveis kaftas recheadas, espetos com acompanhamentos de saladas agridoces, parmegianas de carne, tilápia, batata frita e vários outros tipos de comidas e porções. Haverá ainda barracas vendendo camisetas de rock e de animes, calças, batons, bandanas e muito mais.