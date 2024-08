Maior evento de cerveja e churrasco da região chega a Londrina em setembro

Em sua sexta edição, o festival Beer & Beef - que reúne os melhores cervejeiros, churrasqueiros e bandas musicais de rock'n roll de Londrina e região - já tem nova data para acontecer e, pela primeira vez, vem com programação estendida.





O evento vai acontecer nos dias 5, 6, 7, 8 e 13, 14 e 15 de setembro, no estacionamento do Catuaí Shopping Londrina. São esperadas cerca de 30 mil pessoas nos sete dias de festa. Na quinta e sexta-feira, as atividades iniciam às 17h. No sábado e domingo, a programação começa mais cedo, às 12h. A entrada no evento é gratuita.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Nesta edição o Beer & Beef traz mais de dez operações de alimentação, como Black Bull, Seu Vendrame e Marcelo Azevedo, mais de dez cervejarias, entre elas Chopp Brahma, Amadeus e Morcelli e ainda uma programação musical com o melhor do rock’n roll que inclui as bandas Folk´n Folks, Sr. Bonifácio, Gata de Botas (cover Rita Lee), Hematoma, entre outros nomes de artistas locais, que serão divulgados em breve, junto com o line-up completo do evento.





O Beer & Beef é um evento para toda a família, por isso, um espaço kids também estará disponível para quem quiser aproveitar o festival com as crianças.