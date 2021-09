Maringá tem teatro, cinema, dança e festival de música neste final de semana

O destaque da agenda cultural da Prefeitura de Maringá no final de semana é o Festival Garagem da Juventude, numa parceria entre as secretarias de Juventude e Cidadania e a de Cultura. O evento será nesta sexta-feira (24) e sábado (25), às 19h30, com transmissão pela página do YouTube da Prefeitura de Maringá.

O Convite ao Teatro será nesta sexta-feira (24). O espetáculo “Muito Barulho por nada”, do Palco Cia Sobre Lona, será apresentado gratuitamente às 20h no Teatro Barracão. A peça é baseada numa comédia do dramaturgo britânico William Shakespeare, em que uma família se vê em situações diferentes envolvendo casamentos.

No mesmo horário, sexta-feira (24), a versão presencial do Convite ao Cinema apresenta no auditório Hélio Moreira, o filme japonês “Crepúsculo em Tóquio” (de Yasujirō Ozu, 1957). O filme de 2h20, mostra uma esposa que abandonou o marido e suas duas filhas acreditam que ela está morta.



"Drama, violência, ressentimentos, traições, segredos e corrosão emocional. Como em qualquer família. Em qualquer lugar do mundo. O fluxo inevitável da vida. O filme é de uma beleza avassaladora", indica o coordenador do Convite ao Cinema, Paulo Campagnolo. O projeto cinematográfico terá debate online sábado (25), às 20h, com entrada permitida na sala do Google Meet até às 20h10.





Encerrando a agenda no sábado (25), às 20h, o Convite à Dança com o Ballet Regina Mundi apresenta o espetáculo La Calle, no Teatro Reviver Mago. Os espetáculos presenciais têm restrição de 50% dos espaços para o público, como medida de prevenção ao coronavírus, e as pessoas devem manter o distanciamento, usar máscara e álcool em gel para higienizar as mãos.





Serviço





Festival Garagem da Juventude





- Sexta-feira (24) e sábado (25), às 19h30

- Apresentação de dez artistas locais

- Transmissão pelo YouTube





Convite ao Teatro: “Muito Barulho por nada”





- 24 de setembro, sexta-feira, às 20h

- Produção: Palco Cia Sobre Lona

- Local: Teatro Barracão - Praça Professora Nadir Cancian, Zona 7





Convite ao Cinema: “Crepúsculo em Tóquio”





- 24 de setembro, sexta-feira, às 20h

- Produção: Paulo Campagnolo

- Local: Auditório Hélio Moreira, no Paço Municipal

- 25 de setembro, sábado, debate online





Convite à Dança: “La Calle”







- 25 de setembro, sábado, às 20h

- Produção: Ballet Regina Mundi

- Local: Teatro Reviver Mago - Praça Todos os Santos, Zona 2