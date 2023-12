Ney Matogrosso se apresenta em Londrina em março; venda de ingressos começa nesta quarta

Com mais de 50 anos de carreira e aos 82 anos de idade, Ney Matogrosso dá também um show de disposição com o anúncio de que estará em Londrina em 1º de março de 2024. Sucesso de crítica e público, Ney Matogrosso coloca o seu "Bloco na Rua", nome da turnê, na cidade e a apresentação será no Ginásio de Esportes Moringão. O horário e os valores ainda não foram divulgados e a pré-venda começa nesta quarta (20), a partir do meio-dia.



Nascido no Mato Grosso do Sul, ele é considerado um artista completo: canta, compõe, é dançarino, ator e diretor. Ex-integrante dos Secos & Molhados (1973-1974), foi o artista que mais sobressaiu do grupo após iniciar sua carreira solo com o disco Água do Céu - Pássaro (1975) e com suas apresentações subsequentes. É considerado pela revista Rolling Stone como a terceira maior voz brasileira de todos os tempos e, pela mesma revista, trigésimo primeiro maior artista brasileiro de todos os tempos.



Também é coreógrafo, iluminador e dançarino, atuando como diretor geral de seus espetáculos musicais. Com interpretações de compositores como Chico Buarque, Cartola, Rita Lee, Tom Jobim, construiu um repertório que prima pela qualidade e versatilidade. Em 1983, completava dez anos de estreia no cenário artístico e já possuía dois Discos de Platina e dois Discos de Ouro, inclusive pela enorme repercussão da canção "Homem com H" de 1981.



Por onde tem passado, Ney esbanja energia e elegância da cabeça aos pés. Com uma produção irretocável, o público pode se preparar para fazer coro com “Eu quero é botar meu bloco na rua” Poema", "Sangue Latino", "Rosa de Hiroshima", "Fala", "Balada do Louco", "Pavão Misterioso", entre outros sucessos.